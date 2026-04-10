近藤が決勝の4号2ランで打のヒーローとなった。両チーム無得点で迎えた七回2死一塁。ラミレスのカーブを捉えると、打球は右中間席に飛び込む先制2ランとなった。「2アウトなので長打は意識していた。大津が頑張っている中で、何とか先制点をと思って打席に入った。しっかりと自分の打撃ができた」と笑顔で振り返った。打率も3割を上回り、チームトップタイの4本塁打と好発進。「まだまだ改善しながら試行錯誤しながらという感じ