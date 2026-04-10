大津が今季2度目マウンドで、圧巻の快投を見せた。7回90球を投じ、わずか1安打無失点で今季初勝利。四回以降は一人の走者も許さない圧巻の投球で、同一カード3連敗を阻止した。お立ち台に上がった右腕は「連敗中で、なんとしてでも止めようという気持ちで投げた。粘り強く投げられた」と笑顔で満点投球を振り返った。初回に先頭の桑原に安打を許すも、続く岸の投手正面への打球を冷静に捕球し併殺を奪い、無失点で終えた。二回