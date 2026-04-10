本紙くらし面の連載「ながのばあちゃんの食術指南」で人気を集めた長野路代さん。連載終了から4年、95歳になったながのばあちゃんは今も、昔ながらの知恵と工夫が光る家庭料理を作り続けている。「一度身に付けた技は一生もん」。年相応の物忘れなんか、なんのその。「料理は心」が信条のながのばあちゃんがお送りする、一日限りの「食術指南」復活編−。