九州六大学野球（九六）と福岡六大学野球（福六）の春季リーグ戦（ともに西日本新聞社後援）が11日、開幕する。九六は福岡市の桧原運動公園野球場で開幕し、勝率で順位を決定。昨秋のリーグ戦で5位に沈んだ福岡大のリードオフマン、古賀和希内野手（4年・創成館）が打線を引っ張り王座奪回を狙う。同市の福工大野球場で開幕する福六は勝ち点制で順位が決定。九共大の新エース佐々木大雅（4年・情報科学）が4年ぶりの春の優勝を目