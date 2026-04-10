午前5時半現在、時津町の長崎漁港臨港道路の一部が全面通行止めとなっています。 警察によりますと、道路沿いにある元店舗のまわりに設置されていた作業用の足場が倒壊するおそれがあるということです。 強風の影響と見られ、復旧のめどはたっていないということです。