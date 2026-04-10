【モデルプレス＝2026/04/10】Travis Japanの素顔と絆があふれるアメリカ旅に完全密着した、トラベルドキュメンタリー『Travis Japan Summer Vacation！！―7人のアメリカ旅―』（全10話／初回3話一挙配信・毎週1話ずつ更新）が、5月1日よりディズニープラスにて独占配信決定。あわせて、本番組の本予告とキービジュアルも解禁された。【写真】STARTOグループが涙 貴重な夏休みの全容明らかに◆Travis Japan、夢を追いかけた街・ロ