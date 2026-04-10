今日10日(金)は、全国的に雨が降るでしょう。西日本や東海では、局地的に雷を伴って激しい雨が降り、大雨の恐れがあります。道路の冠水や河川の増水、土砂災害に十分注意してください。落雷や竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。西日本では昼過ぎにかけて大雨の恐れ東海も夜にかけて注意今日10日(金)は、前線を伴った低気圧が発達しながら日本海を北東へ進み、前線が本州付近を通過する見込みです。低気圧や前線に向かって