ドル円は上下動イスラエルがレバノンとの直接交渉に合意＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場でドル円は上下動。序盤は前日の停戦への楽観がやや後退し、ドル円は買いが優勢となった。ただ、ドル高ではなく円安がドル円を押し上げていた。イランが合意の一部が破られたと警告。イスラエルによるレバノンへの攻撃やホルムズ海峡の実質的な閉鎖継続により、市場での停戦期待は揺らいでいた。前日に急落していた原油も反発。