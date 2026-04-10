◆米大リーグヤンキース０―１アスレチックス（９日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝ヤンキースタジアム）アスレチックスが敵地のヤンキース戦で、同カードでは１９７９年以来、４７年ぶりに１―０勝利を飾った。開幕から好調の左腕Ｊ・スプリングスが快投を続け、７回１死でライスに右前安打されるまでノーヒットに抑えていた。その後、リリーフした２投手も無安打に封じチーム１安打でヤンキースを封じ込めた。ヤンキー