「対決より解決」を掲げて支持を集めてきた国民民主党の存在感が薄らいでいる。＊＊＊【写真を見る】「兄よりイケメン」玉木雄一郎氏の弟・秀樹氏募る不信感「昨年12月、玉木雄一郎代表（56）は、“年収の壁”と呼ばれる所得税の非課税枠の引き上げを自民党が受け入れる見返りとして、2026年度予算の早期成立に向けた協力を約束しました。ところが、今国会における採決では反対。この対応は“何でも反対”だった、かつての野党