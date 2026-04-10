ウクライナの首都キーウで、正教の復活祭を前に開かれた式典＝9日（ロイター＝共同）【モスクワ、キーウ共同】ロシアのプーチン大統領は、12日の正教の復活祭（イースター）に合わせてモスクワ時間の11日午後4時（日本時間午後10時）からの32時間、ウクライナに対する全ての戦闘行為を停止するよう9日命じた。ロシア大統領府が発表した。ウクライナのゼレンスキー大統領は10日、同調する考えを示した。短期間の停戦が実現した