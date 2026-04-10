【オーガスタ（米ジョージア州）＝帯津智昭】男子ゴルフの今季メジャー初戦、マスターズ・トーナメントは９日、米ジョージア州オーガスタのオーガスタ・ナショナルＧＣ（パー７２）で開幕した。２０２１年大会覇者の松山英樹は２バーディー、２ボギーのイーブンパーで１７位で発進した。昨年の日本オープン選手権を制し、初出場となった片岡尚之は２バーディー、６ボギー、４ダブルボギーの１２オーバーで最下位の９０位となった