俳優の小倉久寛（71）が9日、都内で行われた東京喜劇 熱海五郎一座 新橋演舞場シリーズ第12弾『仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜』製作発表記者会見に登場。白髪の“イメチェン”姿を披露した。「昔から老けて見られた」という小倉。60歳ごろから「ずいぶん若くなったね」と言われるようになったという。最近になって、仕事の都合で白髪にしたといい「白髪にしてみたら真っ黒より若いと言われまして