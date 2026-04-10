ホルムズ海峡の地図（ロイター＝共同）【イスタンブール共同】イランの最高指導者モジタバ・ハメネイ師は9日声明を発表し、イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡について「管理を確実に新たな段階に引き上げる」と述べた。具体的な措置には言及しなかった。11日からの米国との協議を前に、ホルムズ海峡の開放で妥協しない姿勢を示したとみられる。モジタバ師は米イスラエルとの戦闘で「完全な勝利を収めた