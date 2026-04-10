日本人選手で初となるバロンドールを獲得した澤穂希さんが、元なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の新たな才能・谷川萌々子を絶賛した。【映像】谷川萌々子、“圧巻フィジカル”→30m衝撃弾を放つ瞬間4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上初となるバロンドールを獲得した澤さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。注目選手の1