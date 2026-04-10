4月14日よりフジテレビ系で放送がスタートする、佐藤二朗と橋本愛がW主演を務める火9ドラマ『夫婦別姓刑事』。夫婦であることを隠しながらバディを組むという異色の設定のもと、「“オリジナル”という点に惹かれました」と語る佐藤と、「他にない挑戦だと思った」と語る橋本。コメディと人間ドラマが交錯する本作の魅力と、2人が築く関係性の手触りについて、クランクインを前に意気込みを語ってもらった。 参考：『GIFT