韓国チアリーダーのユ・セビンが水着姿を通じて圧巻スタイルをファンに披露している。【写真】韓国美人チア、目のやり場に困る“あみあみ黒水着”ユ・セビンは最近、インスタグラムで「夏が近づいてきたね」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、屋内のとあるプール施設で多彩なポーズと表情を見せるユ・セビンが写っている。黒髪のロングヘアを三つ編みにまとめており、整った顔立ちでカメラをじっと