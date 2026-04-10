生活習慣病の予防やアンチエイジングにも効果のある「運動」。しかし、健康にいいとわかっていても、多忙な毎日の中でその時間を確保するのは難しい。有意な効果を得るためには、どのくらいの運動量が必要なのか？運動生理学者である筆者がデータを交えながら解説する。※本稿は、青井 渉『筋肉はすごい 健康長寿を支えるマイオカイン』（中央公論新社）の一部を抜粋・編集したものです。厚生労働省が推奨する週に必要なトレーニン