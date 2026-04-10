【その他の画像・動画等を元記事で観る】 4月10日20時55分からTBSで『ドラマでクイズ！THEキリヌキ』が放送される。 ■MCは櫻井翔と中条あやみが4度目のタッグ 名作ドラマの名シーンを切り抜いてクイズで出題する本番組。クイズに正解し、最もポイントを取ったチームには、ドラマ愛ナンバーワンの栄冠が与えられる。 今年1月に第3弾が放送され、好評につきわずか3ヵ月月という短いスパンでこのたび、第4