10日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の5万6700円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値5万5895.32円に対しては804.68円高。出来高は1万1491枚だった。 TOPIX先物期近は3780.5ポイントと前日比28ポイント高、TOPIX現物終値比39.03ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 56700+390 11491 日経2