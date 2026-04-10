◇卓球 WTTコンテンダー太原(7日〜12日、中国)卓球のWTTコンテンダー太原は9日、男女のシングルスの1回戦が行われました。女子ではトップ10以内の選手が不在の中、世界ランク13位の大藤沙月選手が香港の杜凱琹選手に3-0で勝利。第1、2ゲームと競り合いを制して、第1シードの力を示しました。また世界ランク36位の平野美宇選手は、ポルトガルの47歳ベテラン、フー・ユー選手を3-0で撃破。先月のTリーグ女子ファイナルで木下ア