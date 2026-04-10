「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）チューリップ賞３着のアランカールは４枠７番に決まった。先週の大阪杯（クロワデュノール）に続く２週連続Ｇ１制覇が懸かる斉藤崇師は「いいんじゃないですかね」と第一声。先入れとなる奇数枠だが「（ゲートの）中はおとなしいから大丈夫じゃないでしょうか。武（豊）さんがうまく乗ってくれると思います」と桜花賞５勝の名手に全権委任の構えだ。