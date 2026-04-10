「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）デイリー杯クイーンＣ９着から巻き返しを狙うギャラボーグは３枠５番にゲートイン。山本助手は「どこでも良かったけど、内枠の方がいいんじゃないかな」と歓迎ムードだ。木曜朝は厩舎周りの運動で体をほぐし、「リラックスしていましたね。先週、今週と順調に来ていますし、状態は上がっています。阪神ＪＦで２着に来た時の感じで来ています」と充実ぶりを強調していた。