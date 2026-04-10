2026年4月9日、中国メディアの観察者網は、インド政府が「データの安全」を理由に中国製の監視カメラを事実上市場から締め出し、米国・ドイツ・台湾製への切り替えを進めていると報じた。記事は、ブルームバーグ7日付の報道として、インド当局がすでに中国からの「機微技術機器」の輸入を禁じる命令を出し、使用中の中国製カメラも段階的に置き換えていることを紹介した。そして、最大の舞台として、車両を停めずに通行できる監視