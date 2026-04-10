「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）アネモネＳを完勝して権利をつかんだディアダイヤモンドは２枠３番に決定。平塚助手は「スタート、立ち回りとうまい馬なので奇数、偶数、枠などは気にしていなかった。内めでも問題はないですよ」と淡々と話した。追い切り翌日の９日は運動のみの調整だったが「具合は良さそうですよ」と順調ぶりを強調した。きょう１０日に阪神競馬場へ移動する予定だ。