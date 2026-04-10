「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）桜の季節にもう一歩、前に踏み出す男がいる。デビュー４年目に突入した田口貫太騎手（２２）＝栗東・大橋＝が、自厩舎のナムラコスモスとともに自身初のクラシックに挑む。ここまで全ての手綱を取ってきた相棒は折り合いに問題がなく、最後の脚も使えるタイプ。「距離は延ばした方がいい」と確信し、マイルへ条件を変えて臨んだこぶし賞を快勝。続く前走のチューリップ賞でも２着に好走し、