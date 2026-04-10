◇パ・リーグソフトバンク2―0西武（2026年4月9日みずほPayPay）【松田宣浩視点】大津投手は2つ投ゴロ併殺打を完成させました。とくに2回1死一塁の2つ目。確実にセンター前に抜けそうな速い打球を本職の野手のように見事にさばき、ダブルプレーにしました。自分も救ったし、チームも救う守備だったと思います。守備においてフィールディングは大切な要素ですが、もう一つ、欠かせないのはスローイングです。投手は野手