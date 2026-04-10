「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）昨秋のファンタジーＳを制したフェスティバルヒルが、休み明けのブランクを克服してクラシック戴冠を目指す。骨折のアクシデントで予期せぬ戦線離脱を余儀なくされたものの、不幸中の幸いと言うべきか、ケガは重傷ではなく、牧場でもしっかりと乗り込んで春の大舞台に間に合った。今年はＶ候補が乱立している大混戦ムード。潜在能力は世代トップクラスだけに、いきなりビッグタイトルを奪取す