◇パ・リーグソフトバンク2ｰ0西武（2026年4月9日みずほPayPay）ソフトバンクの大津亮介投手（27）が9日、西武戦で今季初勝利をマークした。緩急の利いた投球で7回1安打無失点。初回と2回には巧みなフィールディングで投ゴロ併殺を完成させ、自身を助けた。打たれたヒットは初回先頭の桑原の左前打だけで打者21人で抑える好投。救援陣も踏ん張り、プロ野球6度目の初回先頭に許した1安打だけの零封継投となった。チームは連