【土曜・福島】２Ｒ△アーリマックス５Ｒ○マイネルリーヒム７Ｒ○プロスペクトパーク【日曜・福島】２Ｒ○リナシタ４Ｒ△ケイツーキップ５Ｒ○エクストラダーク６Ｒ◎マイネルアウルム７Ｒ△フォンデネージュ１１Ｒ△ウインシュクラン８日に父・石神深一が電撃引退を発表。ならば、息子の深道が燃えないわけがない。加えて「いい馬がそろっています」と自信ありげだ。土曜は福島７Ｒのプロスペクトパークの気配がいい。「す