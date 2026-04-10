◇パ・リーグソフトバンク2―0西武（2026年4月9日みずほPayPay）ソフトバンク・周東佑京外野手（30）が元気な姿を見せた。8日の西武戦は「9番・中堅」でスタメン発表されたが、アレルギー症状が出て初回の守備に就くことなく交代。じんましんや嘔吐（おうと）、呼吸が苦しくなる症状を訴え、福岡市内の病院で受診した。昨年も同様の症状があり、今回で試合前に使用した塗り薬の成分によるものと判明。この日は出場機会は