「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）２歳女王としてライバルを迎え撃つスターアニスは７枠１５番からのスタート。高野師は「与えられた枠で、あとはジョッキー（松山）に任せます」と泰然自若の構えを崩さない。「休み明けですけど、牧場でしっかりやってもらって動き出しからいいです。追い切りに騎乗したジョッキーも、『前走よりいい』と言ってくれました」と万全の仕上がりを強調する。前走は距離の不安があるなかで強い勝