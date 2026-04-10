◇パ・リーグソフトバンク2―0西武（2026年4月9日みずほPayPay）狙って本塁打が打てる。これぞ、近藤健介外野手（32）だ。「こういう試合は一発かなと。甘い球にしっかりと手が出て、結果的にそうなって良かったです」0―0の7回2死一塁、2番手・ラミレスが初球に投じた149キロ直球を見逃し、その直後に迷わずフルスイングを入れた。2球目の123キロナックルカーブをためて一気に解放し、右中間席に飛び込む決勝2ラン。