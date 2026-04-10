俳優の佐藤二朗と橋本愛がW主演するフジテレビ系連続ドラマ『夫婦別姓刑事』（毎週火曜後9：00）が4月14日からスタートする。放送を前に主演の2人が囲み取材に出席。今回が初共演となる2人が、お互いの印象や、ドラマ内で表現したいことなどを息ピッタリの掛け合いで語ってくれた。【写真】名バディの予感…！肩を寄せ合う橋本愛＆佐藤二朗本作は、コミカルな刑事ドラマの装いの裏に、緻密な謎と登場人物の感情が絡み合う、