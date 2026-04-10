「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）トライアルのチューリップ賞２着から本番での逆転を狙うナムラコスモスは５枠１０番。１７年にはレーヌミノルが８番人気の低評価ながらも戴冠を果たした馬番だ。大橋師は「前走は外枠（８枠１４番）で壁を作ることができなかった。内過ぎず、外過ぎずで１番いい所やな」とロスなく運べそうな好枠を歓迎した。