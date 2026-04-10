お笑いコンビ・千鳥の大悟が、出演する映画『箱の中の羊』（監督：是枝裕和）が「第79回カンヌ国際映画祭」コンペティション部門に正式出品されることが発表されたことを受け、喜びのコメントを寄せた。【動画】綾瀬はるか×千鳥×是枝裕和監督『箱の中の羊』新予告大悟は「カンヌ国際映画祭コンペティション部門に出品が決まった事、大変うれしく思います。是枝監督をはじめ、出演者、全スタッフさんのお陰です」と感謝を表現