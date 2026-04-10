「桜花賞・Ｇ１」（１２日、阪神）２頭出しの武幸厩舎。デビューから３連勝中のリリージョワは７枠１３番、フェアリーＳを制したブラックチャリスは８枠１７番。武幸師は「当たった枠で、浜中騎手と津村騎手が考えてくれるでしょう」と話した。木曜朝は２頭とも厩舎周りの引き運動。「どちらもトラブルなく、変わらず来ています。リリージョワは輸送と当日のテンションが鍵ですね。ブラックチャリスは中山の輸送を考慮して余