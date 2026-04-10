毛繕い中の猫さんが、うっかり自分の体の下に敷いていた毛布を毛繕い！？あまりに可愛すぎる勘違いはXに投稿されると記事執筆時点で140万回以上も表示され、「我に帰った顔が可愛いんやで」「モフモフだから自分でも区別がつかなかったのでしょうね」「……ん？ってなるの好きすぎるw」といった声が寄せられました！ 【動画：夢中になって毛づくろいしていた猫→途中で『違和感』に気づいて…たまらなく可愛い瞬間】 毛繕い中