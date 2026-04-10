教会に現れた人懐こい猫 画像はイメージです ノースカロライナ州ムーア郡にある、人口約1万人の小さな町サザンパインズ。ここにあるエマニュエル聖公会教会には、20年ほど前に猫が住んでいました。 その猫の名はSamuel Emmanuel（通称Sam）。2000年頃のある朝、どこか別の場所からふらりと教会の庭に現れました。当時教区の事務員だったSue Kjellsenさんが見つけ、この人懐こい猫に餌を与えた