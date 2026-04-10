アットホーム株式会社は4月8日、自社サイトにおける物件詳細ページの閲覧数を基にした「アットホーム 賃貸・街ランキング 埼玉県編」を発表した。2025年12月1日から2026年2月28日までの期間、不動産情報サイト「アットホーム」の賃貸居住用物件において、PV数が多い市区町村をランキング化してまとめた。その結果、川口市が「シングル」「カップル」「ファミリー」の全カテゴリーで1位を独占し、都心への圧倒的なアクセスの良さと