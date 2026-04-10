日本財団は4月6日、第78回18歳意識調査「国や社会に対する意識（6カ国調査）」の結果を発表した。調査は2026年2月、日本、アメリカ、イギリス、中国、韓国、インドの17〜19歳の男女各1000名を対象に、インターネット上で実施された。自国の将来について「良くなる」と回答した割合を見ると、トップのインドが61.8％、次いで中国が54.8％と過半数を占めた。一方、日本は15.6％にとどまり、6カ国中で最下位だった。「わたしは大人だ