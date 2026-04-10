政府が検討している「食料品税率ゼロ」は、本当に生活者の負担を軽くするのだろうか。しゅふＪＯＢ総研（株式会社ビースタイルホールディングス）は4月8日、「生活負担と消費税」に関するアンケート調査の結果を発表した。調査は3月16日から31日にかけて、家事の主担当者である主婦・主夫層459人を対象にネット上で実施。調査からは、食料品の消費税ゼロを望む声が過半数を超える一方で、実際には光熱費の高騰が家計を最も激しく圧