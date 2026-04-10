メールや文書作成で使われるAIによる文章入力支援は、AIが文章の続きを提案してくれる便利な機能です。コーネル工科大学のスターリング・ウィリアムズ＝セシ氏らは、こうした文章の候補を見ながら文章を書くことが、書き方だけでなく考え方にも影響するのかどうかを調べました。この研究は2026年3月11日付で科学誌「Science Advances」に掲載されています。Biased AI writing assistants shift users’ attitudes on societal issu