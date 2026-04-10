東京六大学野球連盟は９日、都内で春季リーグ戦（１１日開幕・神宮）に向けた懇親会を開催。同連盟の公式記録員を務める早大ＯＢの相澤佳則氏（５１）が「公式記録員勤続２０年」の表彰をされた。茨城県取手市出身の相澤氏は、江戸川学園取手から早大に進学。在学中は主務として野球部を支えた。卒業後も公式記録員を担いながら、就活支援などで後輩たちをサポートしている。壇上に上がった相澤氏は、「早稲田大学の公式記録