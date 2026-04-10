ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの米旅行に完全密着したドキュメンタリー「ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎＳｕｍｍｅｒＶａｃａｔｉｏｎ！！―７人のアメリカ旅―」が５月１日からディズニープラスで独占配信される。２０２２年３月に米ロサンゼルスへ留学した経験を持つ７人。今回は昨夏に開催したワールドツアー直後の１０日間にわたる夏休みに密着し、原点とも言える同国での様子を映した。メンバーは旅行プランニングの資格