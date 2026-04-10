俳優東出昌大（38）が都会の喧騒（けんそう）を離れた“野営地”でゲストを迎え、1泊2日の共同生活を通して心を整えるドキュメンタリー番組「東出昌大の野営デトックス」（全4回）がABCテレビの新たなコンテンツ開発枠「月よるビッグバン」（月曜深夜0時）の第6弾として放送される。「東出−」は5月4日からスタートする。関西では初の冠番組となる。5年前から山奥に移住した東出が、厳しい都会を生きる芸能人2人を自身の野営地に