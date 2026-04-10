Travis Japanに密着したトラベルドキュメンタリー番組「Travis Japan Summer Vacation！！−7人のアメリカ旅−」が、動画配信サービス「ディズニープラス」で5月1日から独占配信される。全10話のうち初回3話が一挙配信され、以降は毎週金曜午後4時に1話ずつ更新。配信開始に先駆け、番組の本予告とキービジュアルも解禁された。同番組は、グループがデビュー前にパフォーマンススキルを磨くため留学した原点の土地、米国で過ごし