Snow Manの渡辺翔太が、4月12日放送のラジオ番組『菊池風磨 hoursz』（TOKYO FM）にゲストとして出演する。 （関連：【映像】『タイプロ』で行われたSnow Man 渡辺翔太＆timelesz 菊池風磨の熱い対談） 渡辺とtimeleszの菊池風磨は、グループの垣根を越えて仕事でもプライベートでも交流があることで知られている。ドラマ『ウソ婚』（カンテレ／フジテレビ系）での共演のほか、2025年9月放送の『ネツダン!!』（