グラビアアイドルの水咲優美（29）が9日、自身のインスタグラムを更新。衝撃的なDVDパッケージカットを投稿した。「『最胸』5／10発売です」と報告し、布面積が極めて少ない緑色の衣装を104センチのバストが収まりきれていない限界ギリギリショットを公開した。「実はここ2年ほど色々な事情でグラビアから少〜し離れてしまっていたので、復帰作的な意味でもみんなからのリクエストの声が多かったDVDを今回デビュー作品ぶりに頑張っ