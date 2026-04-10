グラビアアイドルの凛咲子（27）が9日、自身のインスタグラムを更新。サウナショットを投稿した。「中目黒に新しくできたsauna汽汽」と題し、都内で訪れたサウナでの、青を基調としたビキニ水着姿を公開した。「令和の黒船body」と称されるグラビア仲間の潮崎まりん（27）とのツーショットもアップし「スチームサウナで整えるのかなって思いよったけどアマミたくさん出て、ゴローンて寝れるし心地よく整えた」と赤らんだ肌に加え、